Українська тенісистка стала переможницею парного турніру в Іспанії

Українка Катаріна Завацька в парі з іспанкою Альоною Большовою тріумфувала на турнірі ITF W60 в іспанському Сан-Себастьяні.

Українська тенісистка Катаріна Завацька виграла парний турнір ITF в іспанському Сан-Себастьяні.

22-річна українка виступала в дуеті з іспанкою Альоною Большовою. У фіналі вони перемогли іспанську пару Анхела Фіта Болуда / Гіомар Марістані Сулета Де Реалес.

Тенісистки не дограли навіть перший сет. Іспанський дует знявся після трьох геймів, хоча вів у рахунку 2:1.

Для Завацької це другий парний титул ITF в кар'єрі - у квітні українка разом з Анастасією Децюк із Чехії стала чемпіонкою на турнірі ITF W60 у Загребі.

Нагадаємо, що Завацька в одиночному розряді не змогла пробитися до півфіналу, поступившись Юлії Грабер з Австрії у двох сетах - 4:6, 6:7.

Читайте також:

Прощання зі сльозами на очах: легендарний тенісист Федерер провів останній матч у кар'єрі (відео)

Без проблем знищив росіянина: український тенісист виграв другий трофей у сезоні

"Пакети не забувайте, відсидітися не вийшло": Долгополов потролив росіян через оголошену мобілізацію