"Пакети не забувайте, відсидітися не вийшло": Долгополов потролив росіян через оголошену мобілізацію

Український екстенісист жорстко висміяв росіян, яким тепер доведеться покласти ще більше своїх життів через хворі амбіції кремлівського "фюрера" Володимира Путіна.

"Ой, виявилося тепер замість страху палиці та скигління, доведеться йти помирати. Не складно було здогадатися про цей цілком логічний ланцюжок, але професор і росіяни до цього не дійшли. Пакети не забувайте, відсидітися не вийшло", - написав Долгополов у Twitter.

Ой, оказалось теперь вместо страха дубинки и нытья, придётся идти помирать. Не сложно было догадаться об этой вполне логичной цепочке, но профессор и россияне к этому не дошли. Пакеты не забывайте, отсидеться не вышло — Alex Dolgopolov (@TheDolgo) September 21, 2022

Раніше повідомлялося, що українська тенісистка Леся Цуренко звернулася до росіян після оголошення в країні-агресорці часткової мобілізації.

Нагадаємо, 21 вересня, Володимир Путін оголосив в Росії часткову мобілізацію. Диктатор у зверненні до народу РФ наголосив, що мовляв, проти Росії воює "колективний Захід", тому таке рішення є вимушеним.

Росіяни вийшли на перші акції протесту проти мобілізації. Повідомлення про акції у Росії надходять з Іркутська, Улан-Уде, Хабаровська та Іркутська. В Іркутську ОМОН розігнав акцію, на яку зібралося приблизно 60 людей. Є затримання.

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