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"Пакети не забувайте, відсидітися не вийшло": Долгополов потролив росіян через оголошену мобілізацію

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"Пакети не забувайте, відсидітися не вийшло": Долгополов потролив росіян через оголошену мобілізацію

Фото: Associated Press

Колишня перша ракетка України Олександр Долгополов у соцмережах прокоментував оголошену в РФ часткову мобілізацію.

Український екстенісист жорстко висміяв росіян, яким тепер доведеться покласти ще більше своїх життів через хворі амбіції кремлівського "фюрера" Володимира Путіна.

"Ой, виявилося тепер замість страху палиці та скигління, доведеться йти помирати. Не складно було здогадатися про цей цілком логічний ланцюжок, але професор і росіяни до цього не дійшли. Пакети не забувайте, відсидітися не вийшло", - написав Долгополов у Twitter.

Раніше повідомлялося, що українська тенісистка Леся Цуренко звернулася до росіян після оголошення в країні-агресорці часткової мобілізації.

Нагадаємо, 21 вересня, Володимир Путін оголосив в Росії часткову мобілізацію. Диктатор у зверненні до народу РФ наголосив, що мовляв, проти Росії воює "колективний Захід", тому таке рішення є вимушеним.

Росіяни вийшли на перші акції протесту проти мобілізації. Повідомлення про акції у Росії надходять з Іркутська, Улан-Уде, Хабаровська та Іркутська. В Іркутську ОМОН розігнав акцію, на яку зібралося приблизно 60 людей. Є затримання.

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