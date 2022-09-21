Росіяни вийшли на перші акції протесту проти мобілізації (фото)

У РФ після оголошення Путіним часткової мобілізації росіяни почали виходити на перші протести.

Повідомлення про акції у Росії надходять з Іркутська, Улан-Уде, Хабаровська та Іркутська.

Про це пише Meduza.

Як зазначається, в Іркутську ОМОН розігнав акцію, на яку зібралося приблизно 60 людей. Є затримання.

Тим часом московська прокуратура попередила росіян, що анонсовані у Мережі протести не погоджені з органами влади. Там нагадали росіянам про відповідальність за заклики до несанкціонованих акцій

"Учасникам та організаторам масових заходів загрожує відповідальність аж до кримінальної", - заявила прокуратура Москви.

Нагадаємо, 21 вересня під час ранкового звернення до народу президент РФ Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію по всій країні від сьогодні. Під мобілізацію, згідно з заявою російського диктатора, потраплять військові в запасі, які мають військові спеціальності та бойовий досвід.

Також Путін пригрозив Заходу застосуванням ядерної зброї. Головні тези диктатора з екстреного звернення, читайте тут.

Раніше міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що серед пріоритетних завдань часткової мобілізації в РФ є посилення охорони військкоматів та пунктів збору росіян.

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