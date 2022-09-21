Марк Цукерберг зізнався, що втретє стане батьком, та розсекретив стать дитини

Засновник Facebook Марк Цукерберг поділився радісною новиною.
Відомий медіамагнат Марк Цукерберг чекає на поповнення у родині.
Так, засновник соціальної мережі Facebook та його дружина Прісцилла Чан стануть батьками втретє. Щасливою новиною американець поділився на свій сторінці в Instagram.
Загалом, у пари народиться ще одна дівчинка.
"Багато любові. Щаслий розповісти, що в Максими та Августи у наступному році з'явиться сестричка", - поділився щасливий Цукерберг.
Марк також опублікував фото, на якому зображений з дружиною. На знімку Цукербрег та Чан усміхаються в об'єктив. Підприємець тим часом тримає дружину за животик.
Зазначимо, Марк Цукерберг та Прісцилла Чан одружилися 2012 року. Разом вони виховують двох доньок. Максима у пари народилася 2015 року, а Августа – 2017.
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