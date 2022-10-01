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ВСУ взяли под контроль Лиман Донецкой области (видео)

ВСУ взяли под контроль Лиман Донецкой области (видео)

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ВСУ взяли под контроль Лиман Донецкой области (видео)

ФОТО: сундуки с видео

Украинская армия освободила от рашистов и взяла под контроль город Лиман Донецкой области.

В Сети появилось видео, как украинские военные подняли государственный флаг возле Лиманского городского совета Донецкой области.

Видео из освобожденного города распространяют в Сети.

Записали видео бойцы 81-й аэромобильной бригады вместе с военными батальона Нацгвардии имени Кульчицкого. На кадрах видно, как защитники стоят у городского совета в Лимане, перед этим сбросив триколор со здания.

"Сегодня 81-я аэромобильная бригада вместе с военными батальона Нацгвардии имени Кульчицкого освободили и взяли под контроль населенный путнк Лиман в Донецкой области. Рашисты должны знать, что им не будет жизни на нашей земле. Слава Украине", — сказали они и, радостно выкрикивая, сбросили российские флаги со здания городского совета.

Пока официального подтверждения от Генерально штаба ВСУ о деоккупации Лимана нет. Между тем, видео с военными из центра Лимана опубликовал заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Напомним, 1 октября украинские войска зашли в Лиман Донецкой области и развернули там украинский флаг. Перед этим ВСУ уволили пяти населенных пунктов вблизи Лимана на Донбассе — Ямполь, Новоселовка, Шандриголово, Дробышево, Ставки — взяв таким образом российскую группировку в окружение.

Информацию об этом подтвердили официально в ВСУ. Там сообщили, что за город идут бои.

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