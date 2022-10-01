ЗСУ наводять лад у Лимані: "денацифікували" відділ поліції окупантів (відео)

Захисники в Лимані готують адмінбудівлі до прибуття української поліції.

Українські військові, які 1 жовтня зайшли в Лиман на Донеччині, вже взялися наводити лад у місті. Так, вони демонтували одну з вивісок російських окупантів.

Про це свідчить опубліковане в мережі відео.

Так, на кадрах зафіксоване, як один з бійців ЗСУ підходить до лиманської адмінбудівлі, де загарбники облаштували собі відділ так званої поліції. Військовий палицею збиває вивіску з написом "Краснолиманський міський відділ".

"Тут буде поліція України. Слава Україні!" – каже на відео захисник.

Нагадаємо, 1 жовтня українські війська зайшли до Лимана Донецької області та розгорнули там український прапор.

Інформацію про це підтвердили офіційно в ЗСУ. Там повідомили, що за місто йдуть бої.

Чималі проблеми окупантів у Лимані навіть визнали в Міноборони РФ. Там заявили, що російське командування було змушене відвести війська на "більш вигідні позиції".

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