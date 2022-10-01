"Противники по дорогах валяються": Арестович описав ситуацію в Лимані та натякнув на інші успіхи ЗСУ

Станом на вечір 1 жовтня українські війська взяли під контроль Лиман Донецької області. ЗСУ фактично добивають залишки російського угруповання.

Про це радник Офісу президента Олексій Арестович розповів у розмові з російським опозиціонером, юристом Марком Фейгіним.

"Російські джерела повідомили про те, що Лиман вийшов зі складу Російської Федерації пришвидшено, пробувши там аж 12 годин. І ці ж злі язики – не ми, не я – стверджують, що там почався пришвидшений вихід інших населених пунктів зі складу РФ як у Харківській, так і в Луганській та Донецькій областях одночасно. От, кажуть – Діброва або Кузьміне. У Зарічному і Торському – незрозуміло, дехто каже, що вже бої йдуть", – розповів Арестович.

Також читайте ЗСУ взяли під контроль Лиман Донецької області (відео)

За його даними, за Лиман тривають бої, проте наразі там вже знищені або добиваються до 5 батальйонів російської армії. Частина ворогів потрапили в полон.

"Президент підтвердив український прапор у Лимані, хоча там бої йдуть. Ну, зрозуміло, їх там добивають зараз. За уточненою чисельністю, там близько п’яти батальйонів лягли або добиваються. Там багато знищених противників по дорогах валяються. Тобто противник частково знищений, частково знищується, частково потрапив у полон. Але, до речі, багато встигли піти пішки лісами. Вони залишили дуже багато військової техніки", – описав ситуацію в Лимані радник ОП.

Нагадаємо, 1 жовтня українські війська зайшли до Лимана Донецької області та розгорнули там український прапор. Перед цим ЗСУ звільнили п’яти населених пунктів поблизу Лимана на Донбасі – Ямпіль, Новоселівка, Шандриголове, Дробишеве, Ставки, взявши таким чином російське угруповання в оточення.

Після звільнення Лимана для ЗСУ відчиняться ворота для звільнення всього Донбасу.

Лиманський котел для окупантів: скільки підрозділів ворога опинились в оточені

Читайте також: