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Росіян просять утриматися від поїздок у бік Криму

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Росіян просять утриматися від поїздок у бік Криму

Фото: Associated Press

Після вибуху на Кримському мосту у прилеглому до нього Темрюкському районі запровадили "жовтий" рівень терористичної небезпеки.

Російських водіїв, після вибуху на Кримському мосту, просять утриматися від поїздок на окупований український півострів.

Про це повідомляє російське пропагандистське видання "РИА-Новости".

"Краснодарський губернатор попросив водіїв найближчим часом утриматися від поїздок до Криму", - йдеться у повідомлені.

Крім того, повідомляється, що в прилеглому до Кримського мосту Темрюкському районі запроваджено "жовтий" рівень терористичної небезпеки.

Нагадаєио, військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі та військовий льотчик-інструктор Роман Світан вважає, що вибух на Кримському мосту суттєво пришвидшить контрнаступ ЗСУ.

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