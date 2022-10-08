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Россиян просят воздержаться от поездок в сторону Крыма

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Россиян просят воздержаться от поездок в сторону Крыма

Фото: Associated Press

После взрыва на Крымском мосту в близлежащем к нему Темрюкском районе ввели "желтый" уровень террористической опасности.

Российских водителей после взрыва на Крымском мосту просят воздержаться от поездок на оккупированный украинский полуостров.

Об этом сообщает российское пропагандистское издание "РИА-Новости".

"Краснодарский губернатор попросил водителей в ближайшее время воздержаться от поездок в Крым", — говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что в близлежащем к Крымскому мосту Темрюкском районе введен "желтый" уровень террористической опасности.

Напомним, военный эксперт, полковник ВСУ в запасе и военный летчик-инструктор Роман Свитан считает, что взрыв на Крымском мосту существенно ускорит контрнаступление ВСУ.

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