Россиян просят воздержаться от поездок в сторону Крыма

После взрыва на Крымском мосту в близлежащем к нему Темрюкском районе ввели "желтый" уровень террористической опасности.

Российских водителей после взрыва на Крымском мосту просят воздержаться от поездок на оккупированный украинский полуостров.

Об этом сообщает российское пропагандистское издание "РИА-Новости".

"Краснодарский губернатор попросил водителей в ближайшее время воздержаться от поездок в Крым", — говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что в близлежащем к Крымскому мосту Темрюкском районе введен "желтый" уровень террористической опасности.

Напомним, военный эксперт, полковник ВСУ в запасе и военный летчик-инструктор Роман Свитан считает, что взрыв на Крымском мосту существенно ускорит контрнаступление ВСУ.

Читайте также: