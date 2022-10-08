ФСБ хотіла арештувати генералів: чому у вибуху на Кримскому мосту зацікавлені російські військові

На думку Подоляка, в Росії зараз - "конкретний прояв внутрішнього божевільного конфлітку" між російськими спецслужбами.
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк пояснив, чому вибух на Кримському мосту влаштували дійсно самі росіяни і розповів про "розбірки" між ФСБ та російським Міноборони.
Про це він сказав в ефірі каналу "FREEДОМ".
За інформацією Подоляка, ФСБ поступово підбиралася до тих чи інших генералів, намагаючись їх арештувати.
"Ми бачимо постійні ротації командуючих, сьогодні, наприкла, чергова заміна командувача так званої "спеціальної воєнної операції". Ним став Сергій Суровікін. Багато генералів перебувають уже під "неформальним" арештом в РФ – ті, які мали безпосереднє відношення до війни. Різко ослабли позиції того ж Шойгу, Герасимова та інших членів генерального штабу РФ", – каже радник глави Офісу президента.
Подоляк розповів, що ФСБ вважала що з дня на день зможе перехопити ініціативу. Російська спецслужба планувала арештувати генеральську еліту, посадивши своїх людей на ключові посади, щоб продовжити війну у тому вигляді, у якому її розуміє ФСБ.
"У цей момент відбувається головне – ФСБ забезпечувала охорону Кримського мосту, об'єкту №1 для Путіна. І відповідно, ФСБ показала уже свою неспроможність. ФСБ, не зумівши захистити цей міст, потрапляє під удар Міноборони. Міноборони тепер буде тепер казати: "ФСБ не захистила міст і тепер порушена логістика постачання військ південного напрямку". І якщо тепер почнуться якісь програші російських військ, а вони без сумніву почнуться, то можна буде сказати, що "ми (Росія. – Ред.) програємо через ФСБ", – зазначив Подоляк.
На його думку, ми бачимо "конкретний прояв внутрішнього божевільного конфлітку" між російськими спецслужбами.
"Для нас це феноменальна історія, яка показує стрімку втрату керованості і на окупованих територіях, і у самій Росії. Ми очікуємо тільки пришвидшення панічних настроїв на окупованих територіях і полегшення проведення контрнаступу", – підсумував він.
"Розбірки" між російським Міноборони та ФСБ
Раніше Подоляк вже заявляв, що вибух на Кримському мосту влаштували самі росіяни. На його думку, вибух став наслідком протистояння між ФСБівцями та російським Міноборони.
За словами Подоляка, говорити про можливий путч ще зарано, але в РФ назріває конфлікт між різними силовиками.
А тим часом, за інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, у Москві розпочались арешти військових. До Москви увійшли підрозділи дивізії оперативного призначення імені Дзержинського – "еліти" Росгвардії. Натомість, всі військові підрозділи по периметру Москви приведено у підвищену бойову готовність.
Чи може це бути пов'язане з підготовкою до перевороту, або боротьбою між "вежами Кремля", а саме між Міноборони РФ та ФСБ - поки не повідомляєтся.
Російський правозахисник Марк Фейгін раніше пояснював, що Путіну вигідний конфлікт між "вежами Кремля". Поки вежі Кремля воюють між собою, для Путіна – це ідеальна ситуація. Він виступає арбітром.
Не виключено, що ситуація могла вийти з-під контролю диктатора. Провісником цього міг бути публічний "наїзд" глави Чечні Кадирова та власника ЧВК "Вагнера" Пригожина на Генштаб та Міноборони РФ. Це означає, що влада вождя Володимира Путіна захиталася, переконаний радник ОП Олексій Арестович.
Російський політолог і публіцист, який живе у США, Андрій Піонтковський заявив, що Путіну починають суперечити його найближчі соратники