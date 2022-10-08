ФСБ хотіла арештувати генералів: чому у вибуху на Кримскому мосту зацікавлені російські військові

На думку Подоляка, в Росії зараз - "конкретний прояв внутрішнього божевільного конфлітку" між російськими спецслужбами.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк пояснив, чому вибух на Кримському мосту влаштували дійсно самі росіяни і розповів про "розбірки" між ФСБ та російським Міноборони.

Про це він сказав в ефірі каналу "FREEДОМ".

За інформацією Подоляка, ФСБ поступово підбиралася до тих чи інших генералів, намагаючись їх арештувати.

"Ми бачимо постійні ротації командуючих, сьогодні, наприкла, чергова заміна командувача так званої "спеціальної воєнної операції". Ним став Сергій Суровікін. Багато генералів перебувають уже під "неформальним" арештом в РФ – ті, які мали безпосереднє відношення до війни. Різко ослабли позиції того ж Шойгу, Герасимова та інших членів генерального штабу РФ", – каже радник глави Офісу президента.

Подоляк розповів, що ФСБ вважала що з дня на день зможе перехопити ініціативу. Російська спецслужба планувала арештувати генеральську еліту, посадивши своїх людей на ключові посади, щоб продовжити війну у тому вигляді, у якому її розуміє ФСБ.

"У цей момент відбувається головне – ФСБ забезпечувала охорону Кримського мосту, об'єкту №1 для Путіна. І відповідно, ФСБ показала уже свою неспроможність. ФСБ, не зумівши захистити цей міст, потрапляє під удар Міноборони. Міноборони тепер буде тепер казати: "ФСБ не захистила міст і тепер порушена логістика постачання військ південного напрямку". І якщо тепер почнуться якісь програші російських військ, а вони без сумніву почнуться, то можна буде сказати, що "ми (Росія. – Ред.) програємо через ФСБ", – зазначив Подоляк.

На його думку, ми бачимо "конкретний прояв внутрішнього божевільного конфлітку" між російськими спецслужбами.

"Для нас це феноменальна історія, яка показує стрімку втрату керованості і на окупованих територіях, і у самій Росії. Ми очікуємо тільки пришвидшення панічних настроїв на окупованих територіях і полегшення проведення контрнаступу", – підсумував він.