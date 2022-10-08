"Мілан" у головному матчі туру розібрався з "Ювентусом" та порівнявся з лідерами Серії А (відео)

"Мілан" завдав поразки "Ювентусу" в центральному поєдинку 9-го туру італійської Серії А. Битва на "Сан-Сіро" завершилася з рахунком 2:0 на користь чинного володаря "скудетто".

Підопічні Стефано Піолі вийшли вперед у компенсований до першого тайму час. Захисник "россонері" Фікайо Томорі відзначився після передачі Олів'є Жиру.

Після перерви "червоно-чорним" вдалося подвоїти свою перевагу. На 54-й хвилині результативний удар до свого активу записав Браїм Діас. До кінця зустрічі рахунок не змінився.

"Мілан" - "Ювентус": турнірне становище після матчу

Завдяки цій перемозі "Мілан" тепер має 20 очок та посідає третю сходинку в турнірній таблиці Серії А. Стільки ж залікових балів мають два лідери чемпіонату - "Наполі" та "Аталанта" українця Руслана Малиновського. "Ювентус" з 13 пунктами залишився на восьмій позиції.

У наступному турі "россонері" 16 жовтня на виїзді зіграють з "Вероною", а підопічні Массіміліано Аллегрі днем раніше в гостях проведуть дербі з "Торіно".

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