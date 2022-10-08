У Запоріжжі внаслідок обстрілу зросла кількість жертв: під завалами знайшли 19 загиблих

Розбирання завалів після ракетної атаки триває вже третій день поспіль.
Внаслідок обстрілу Запоріжжя, скоєного російськими військами 6 жовтня, кількість жертв зросла до 19.
Про це повідомляє "Укрінформ" із посиланням на ГУНП в Запорізькій області.
"Знайдено вже 19 осіб", – поінформували правоохоронці.
Наразі ще тривають роботи з ліквідації наслідків ракетного обстрілу. Завали будинків разом з рятувальниками та комунальниками розбирають близько сотні жителів Запоріжжя.
Що відомо про ракетний удар по Запоріжжю
Ракетний обстріл Запоріжжя російські війська влаштували над ранок 6 жовтня, випустивши сім ракет. Внаслідок атак у місті спалахнули пожежі та були зруйновані житлові будинки. Мирні жителі опинилися під завалами.
Станом на вечір 7 жовтня повідомлялось про 14 загиблих, який дістали з-під завалів п’ятиповерхівки. Серед них була дитина.
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