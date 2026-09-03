Бійці ГУР біля будинку на вул. Шумського 2 вересня / © Суспільне Новини/Олександр Магула

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У Києві на Березняках 2 вересня сталася стрілянина між співробітниками СБУ та ГУР Міноборони України, унаслідок якої були поранені троє розвідників. Конфлікт розгорнувся під час спецоперації СБУ: там стверджують, що запобігли замаху на російського опозиціонера, який готувала ФСБ. Підозрюють у цьому заступника командира «Російського добровольчого корпусу», бійця ГУР Степана Каплунова. Водночас ГУР та адвокат Каплунова заявляють, що СБУ незаконно викрала та утримувала Каплунова, а розвідники прибули на місце, щоб домогтися законної процедури, після чого силовики відкрили вогонь по розвідниках.

Усе про стрілянину між працівниками СБУ та ГУР читайте на ТСН.ua.

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Стрілянина на Березняках у Києві 2 вересня — перші дані

Увечері 2 вересня на вулиці Юрія Шумського на столичних Березняках сталася стрілянина. Телеграм-канали пов’язували інцидент із діяльністю СБУ та ГУР. На оприлюднених кадрах було видно велику кількість озброєних людей в екіпіруванні, характерному для українських спецслужб.

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Місцеві ресурси повідомляли, що події розпочалися вночі та продовжилися вранці.

Запобігання замаху з боку ФСБ та викрадення бійця ГУР Каплунова

Вранці 2 вересня СБУ заявила про запобігання теракту, який ФСБ РФ планувала проти одного з лідерів російського опозиційного політичного національного руху, що прибув до України з нагоди Дня Незалежності. Підготовку атаки вдалося викрити та зупинити.

Імен опозиціонера та ймовірного агента ФСБ у СБУ не назвали. Водночас напередодні з’явилася інформація про викрадення бійця ГУР, заступника командира РДК з бойової роботи Степана Каплунова.

Начальник штабу РДК Олександр Фортунак повідомив, що після отримання інформації про зникнення Каплунова командування підрозділу звернулося за роз’ясненнями до ГУР, СБУ та Державного бюро розслідувань.

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За словами адвоката Тараса Боровського, Каплунов приєднався до Сил оборони України 2014 року. Відтоді він служив у різних підрозділах, зокрема в «Азові», «Правому секторі», а згодом — у РДК.

2022 року Каплунов брав участь в обороні Києва. Під час бою за село Лук’янівка поблизу Броварів він зазнав тяжкого поранення. Після відновлення військовий повернувся до служби. Як зазначив адвокат, приблизно місяць тому начальник ГУР нагородив Каплунова медаллю «За військову службу Україні».

Заступник командира РДК у складі спецпідрозділу «Тимура» ГУР МО Степан Каплунов / © Суспільне

Подробиці про затримання/викрадення Каплунова та стрілянину між СБУ і ГУР

Боровський у коментарі «Суспільному» розповів, що в будинку на вул. Шумського розташована квартира, де можуть зупинятися військовослужбовці ГУР, які не мають постійного місця розквартирування у столиці. За словами адвоката, саме там проживав Каплунов.

Боровський стверджує, що 23 серпня у дворі будинку невідомі затримали Каплунова, посадили до авто і вивезли в невідомому напрямку. Після зникнення бійця адвокат намагався встановити місце перебування свого клієнта: надсилав звернення до ГУР, ДБР, СБУ та уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Відповідей Боровський не отримав. А 1 вересня в РДК офіційно заявили про викрадення Каплунова.

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За словами адвоката, у ніч проти 1 вересня Каплунов прибув до будинку на вул. Шумського у супроводі співробітників Департаменту контррозвідки СБУ та Головного слідчого управління спецслужби.

«Вони його привезли сюди для того, щоб провести обшук. Однак вони були дуже здивовані тим, що у квартирі перебували бійці ГУР, які підняли тривогу», — сказав Боровський.

Він заявив, що після цього до будинку почали прибувати інші представники ГУР. Як стверджує юрист, співробітники СБУ відкрили по розвідниках попереджувальний вогонь, а потім затримали трьох із них. Згодом на місце прибули «основні сили» ГУР, зокрема командир спецпідрозділу «Тимура». Після цього між представниками двох структур розпочалися переговори.

За словами Боровського, чисельно більша група ГУР домовилася із співробітниками СБУ про те, що трьох затриманих розвідників відпустять, після чого силовикам СБУ дозволять залишити двір будинку. Під ранок до співробітників СБУ прибуло підкріплення — бійці спецпідрозділу «Альфа». Після цього, як стверджує адвокат, сталася ще одна стрілянина, внаслідок якої були поранені люди.

За версією юриста, бійці ГУР намагалися завадити СБУ вивезти трьох своїх побратимів, яких від ночі утримували в кайданках у дворі. Спочатку силовики СБУ здійснили попереджувальні постріли, а потім поранили трьох військовослужбовців ГУР. Боровський також повідомив, що після стрілянини співробітники СБУ вивезли трьох затриманих раніше ГУРівців.

Працівники СБУ біля будинку на Березняках, де проживає Каплунов / © Суспільне Новини/Олександр Магула

Після цього до двору будинку приїхали додаткові сили ГУР, а також працівники ДБР. Під час попередніх переговорів сторони погодилися допустити співробітників ДБР для проведення слідчих дій у зв’язку зі стріляниною. Поки слідчі працювали на місці, переговорний процес між представниками структур продовжувався.

«Служба безпеки України, поза сумнівом, веде певну контррозвідувальну роботу, і, можливо, у них і є якісь питання до представників РДК, які, можливо, спілкуються з кимось у Росії. Проте у нас є Кримінальний процесуальний кодекс, який передбачає процедуру затримання, повідомлення про підозру, обрання запобіжного заходу. Викрадення людини на вулиці він не передбачає», — висловився Боровський щодо Каплунова.

Версія стрілянини від СБУ — заява про напад з боку підрозділу Сил оборони

Згодом в СБУ повідомили про напад на оперативно-слідчу групу з боку підрозділу Сил оборони, не уточнюючи, про який саме підрозділ йдеться. У заяві вказано, що правоохоронці проводили обшук у межах розслідування підготовки теракту, який ФСБ планувала проти одного з лідерів російського опозиційного політичного національного руху.

У СБУ стверджують, що нападники намагалися перешкодити проведенню слідчих дій, а також заблокували автомобілями проїзд правоохоронців. Для припинення нападу на місце події направили бійців «Альфи». Під час збройного опору правоохоронці застосували зброю. У результаті стрілянини кілька нападників дістали поранення, після чого їх затримали.

У СБУ повідомили, що затримані є представниками одного з підрозділів Сил оборони України. У них вилучили зброю та документи.

Наступного дня в СБУ поінформували, що до підготовки теракту причетний заступник командира РДК, який мав організувати ліквідацію представника російського опозиційного руху. За версією слідства, за фінансову винагороду фігурант отримав від російських спецслужб додаткові завдання щодо ліквідації інших бійців Сил оборони України.

У СБУ зазначили, що злочин вдалося попередити. Затриманий військовий, за даними відомства, підтвердив факт спілкування з російськими кураторами та надав слідчим відомості, які дозволили встановити повний ланцюг причетних до злочину. Крім того, у телефоні військового виявили докази листування з представником ФСБ.

За даними СБУ, під час невідкладних слідчих дій, які проводили для збирання та документування доказів, виник конфлікт із застосуванням зброї.

«У той час, як співробітники СБУ проводили невідкладні слідчі дії для збору та фіксації доказів вказаного кримінального правопорушення, виникла абсолютно неприпустима конфліктна ситуація, яка призвела до стрілянини. Цього точно не мало статися», — наголосили у спецслужбі.

Версія ГУР про стрілянину з СБУ та її причини

Свою версію стрілянини озвучив командир спецпідрозділу ГУР «Тимур». За його словами, конфлікт загострився через викрадення співробітниками СБУ бойового командира одного з підрозділів ГУР. Командир стверджує, що військовослужбовця утримували без офіційно висунутих звинувачень. Представники розвідки намагалися домогтися того, аби щодо військового провели всі необхідні процесуальні дії відповідно до законодавства.

За словами командира «Тимура», представники ГУР не мають інформації про причини затримання військового. Водночас вони намагалися забезпечити дотримання передбаченої законом процедури.

«Тому ми робимо все зі свого боку, щоб процесуальні дії відбувалися відповідно до чинного законодавства», — сказав командир.

Він повідомив, що до врегулювання ситуації на місці особисто долучився командир «Альфи». Разом сторони намагалися домовитися про подальші дії. Водночас командир «Тимура» стверджує, що після досягнення домовленостей інші співробітники СБУ не зі складу «Альфи» почали затримувати представників ГУР та відкрили вогонь по беззбройних розвідниках.

Командир спецпідрозділу ГУР «Тимур» / © скриншот з відео

Каплунов про викрадення, стрілянину та зв’язки з ФСБ

Сам Каплунов стверджує, що 23 серпня до нього біля його будинку підійшли люди, які назвалися поліцейськими. Вони повалили заступника командира РДК на землю, закували в кайданки та без пояснення причин посадили до чорного BMW. Надалі Каплунова перевозили у різному транспорті, серед яких були автобус і позашляховик.

«Мене доправили вже в кайданках і з очима, замотаними скотчем. Я так розумію, на якийсь режимний об’єкт або, можна сказати, таємну в’язницю, де мене помістили в камеру й прикували кайданками та ланцюгами«, — розповів боєць.

За словами Каплунова, загалом його утримували протягом дев’яти діб на двох різних об’єктах. Перші дві доби супроводжувалися інтенсивними допитами. Згодом військовий дійшов висновку, що до його затримання причетні співробітники СБУ, хоча ті представлялися працівниками держбезпеки.

Як зазначив боєць РДК, під час допитів його переважно розпитували про можливі контакти з представниками ФСБ. Також Каплунову закидали нібито передавання цієї інформації його безпосередньому командиру Дмитру Іванову.

«Як я розумію, найімовірніше, метою була дискредитація спецпідрозділу «Тимура» і, зокрема, його командира — безпосередньо самого «Тимура», — сказав він.

Водночас Каплунов наголосив, що протягом утримання до нього не застосовували фізичного насильства. Винятком, за його словами, був момент затримання.

Після дев’яти діб ізоляції бійця РДК знову привезли до його будинку. Там мали провести обшук. Під час слідчих дій він почув стрілянину, однак не знав, що саме відбувається за межами будинку. Як стверджує Каплунов, ситуація змінилася після прибуття бійців спецпідрозділу ГУР. Військовий заявив, що саме вони фактично силою забрали його під час проведення обшуку.

Розслідування стрілянини в Києві

Офіс генерального прокурора заявив про початок досудового розслідування за фактом погрози та посягання на життя працівників правоохоронного органу.

«Наразі встановлюються усі обставини події, роль кожного з її учасників та вирішується питання щодо остаточної правової кваліфікації їхніх дій», — зазначили в ОГП.

Реакція Зеленського на стрілянину та кадрові рішення

Президент України Володимир Зеленський ввечері 2 вересня повідомив, що обговорив ситуацію з генеральним прокурором Русланом Кравченком. За словами глави держави, генпрокурор разом із ДБР мають детально встановити обставини події та поетапно перевірити свідчення і заяви всіх її учасників.

Зеленський підкреслив, що винні в інциденті повинні понести відповідальність. Крім того, за підсумками події очікуються кадрові рішення щодо керівників спецслужб та учасників інциденту, а також внутрішні розслідування в обох відомствах.

«Стріляти тут, в Україні, можна лише в російських окупантів для захисту України. Жодна інша перестрілка ніколи не сприйматиметься нашою державою як щось таке, що комусь дозволено», — наголосив президент.

Зауважимо, того ж дня Зеленський звільнив Олега Храмова з посади начальника Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування СБУ.

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