Стрілянина між СБУ та ГУР: заступник командира РДК розповів, хто його викрав і чому стався конфлікт

Заступник командира РДК Степан Каплунов

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Заступник командира Російського добровольчого корпусу (РДК) Степан Каплунов стверджує, що 23 серпня його викрали співробітники СБУ через підозру у зв’язках із ФСБ РФ. Через декілька днів бійці спецпідрозділу ГУР приїхали його звільняти, але між силовиками сталася стрілянина.

Таку версію військовий розповів в інтерв’ю NV.

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Що відомо про викрадення Каплунова

За його словами, 23 серпня невідомі представилися поліцейськими, після чого біля його будинку повалили його на землю, закували в кайданки та без пояснення причин посадили до чорного BMW.

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За словами Каплунова, згодом його кілька разів пересаджували в інші автомобілі, зокрема автобус і позашляховик. Зрештою, його доправили до режимного об’єкта, де, як він стверджує, утримували в камері в кайданках і ланцюгах.

«Мене доправили вже в кайданках і з очима, замотаними скотчем. Я так розумію, на якийсь режимний об’єкт або, можна сказати, таємну в’язницю, де мене помістили в камеру й прикували кайданками та ланцюгами», — розповів Каплунов.

Каплунов заявив про допити СБУ та підозри у зв’язках із ФСБ

За словами Каплунова, протягом дев’яти діб його утримували на двох різних об’єктах. Перші дві доби, стверджує він, проходили інтенсивні допити. Згодом Каплунов дійшов висновку, що його утримують співробітники СБУ, хоча під час спілкування вони нібито представлялися працівниками держбезпеки.

Основні питання під час допитів, за його словами, стосувалися можливих контактів із представниками ФСБ Росії. Каплунов стверджує, що його також звинувачували у нібито переадресуванні цього зв’язку безпосередньому командиру Дмитру Іванову.

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«Як я розумію, найімовірніше, метою була дискредитація спецпідрозділу Тимура і, зокрема, його командира — безпосередньо самого Тимура», — сказав він.

Водночас Каплунов заявив, що під час утримання до нього не застосовували фізичної сили, за винятком моменту затримання.

Каплунов заявив, що його звільнили бійці ГУР

Після дев’яти діб ізоляції без засобів зв’язку Каплунова, за його словами, знову привезли до його будинку для проведення обшуку.

Під час слідчих дій він почув звуки стрілянини, однак не знав, що відбувається за межами будинку. За словами Каплунова, ситуація змінилася після прибуття на місце бійців спецпідрозділу ГУР. Він стверджує, що саме вони фактично силою забрали його під час обшуку.

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«Після цього обшук завершився, і наші хлопці зі спецпідрозділу Тимура фактично силою мене забрали, за що їм величезне спасибі», — підсумував Каплунов.

Стрілянина у Києві між СБУ та ГУР — що відомо

Нагадаємо, у Києві 2 вересня сталася стрілянина між силовиками, як стверджують у СБУ, під час спецоперації із запобігання теракту ФСБ РФ. Українська спецслужба заявила про напад підрозділу Сил оборони.

А командир спецпідрозділу ГУР Міноборони «Тимур» оприлюднив свою версію стрілянини між представниками розвідки та Служби безпеки України. За його словами, причиною конфлікту стало викрадення співробітниками СБУ бойового командира одного з підрозділів ГУР.

Після публічного розголосу ситуації президент Володимир Зеленський звільнив Олега Храмова з посади керівника одного з департаментів СБУ.

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