Залишилося 17 днів: що ще можуть встигнути військові після СЗЧ

Військовослужбовець ЗСУ / © ТСН

Реклама

Військовослужбовці, які самовільно залишили частину до 12 червня 2026 року, мають час до 20 вересня для повернення на службу за спрощеними правилами. Програма дозволяє самостійно обрати нову частину та профіль роботи без відвідання колишнього місця служби.

Про це нагадали Сили оборони півдня України.

Реклама

Військовослужбовці можуть повернутися на службу після СЗЧ за спрощеною процедурою до 20 вересня.

Реклама

Скористатися програмою можуть військовослужбовці ЗСУ, Національної гвардії та Державної спеціальної служби транспорту, щодо яких факт СЗЧ було зафіксовано не пізніше 12 червня 2026 року включно.

Спрощений механізм передбачає кілька можливостей:

самостійно обрати одну з понад 70 військових частин;

визначити бажаний напрям подальшої служби;

врахувати попередній військовий і цивільний досвід;

не повертатися до попередньої військової частини для отримання документів;

після погодження рапорту одразу прибути до обраної військової частини.

Нагадаємо, у червні Міністерство оборони України запровадило спрощену процедуру добровільного повернення із СЗЧ упродовж 100 днів із можливістю самостійно обрати підрозділ. Подати рапорт можна через «Армія+», Центри рекрутингу або безпосередньо до обраної частини, а перевірка триває до семи днів. Військовим гарантують індивідуальний супровід, відновлення грошового, речового та продовольчого забезпечення, а також заборону на переведення без письмової згоди протягом шести місяців. Ті, хто не скористається цим механізмом, проходитимуть довшу стару процедуру через батальйони резерву і суди.

Новини партнерів

Новини партнерів