В России назначили нового командующего Объединенной группировкой армии: что о нем известно

Россия снова проводит кадровые перестановки военного руководства из-за провалов своей армии в войне против Украины.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу назначил командующим объединенной группировкой войск армии РФ генерала Сергея Суровикина.

Об этом пишут пропагандистские СМИ РФ со ссылкой на представителя Минобороны Игоря Конашенкова.

"Решением министра обороны Российской Федерации командующим объединенной группировки войск (сил) в районе проведения специальной военной операции (войны – ред.) назначен генерал армии Сергей Суровикин", — заявил он.

Ранее Суровикин командовал российскими войсками в Сирии, а во время так называемой "спецоперации" в Украине возглавлял южную группировку.

Что известно о Сергее Суровикине

Российский военачальник, генерал армии (2021). Главнокомандующий Воздушно-космическими силами Российской Федерации (с 31 октября 2017 г.).

В августе 1991 года в звании капитана исполнял обязанности командира 1-го мотострелкового батальона 2-й гвардейской мотострелковой дивизии. Батальон в составе 20 БМП-1 и одного БРДМ-2 был по приказу Государственного комитета по чрезвычайному положению отправлен для выставления комендантских постов на Садовом кольце. Во время инцидента в тоннеле на Садовом кольце в ночь с 20 на 21 августа колонна была остановлена толпой. Суровикин требовал пропустить колонну и произвел два предупредительных выстрела вверх из табельного оружия. Впоследствии стало известно, что погибли три молодых человека. После инцидента Суровикин был арестован. Он около 7 месяцев находился под стражей в ходе предварительного следствия. В результате расследования обвинение было снято. Более того, Суровикин был не просто освобожден, а повышен в звании личным приказом тогдашнего президента России Бориса Ельцина.

В апреле 2004 года в кабинете командира дивизии генерал-майора Суровикина в присутствии его и заместителя командующего войсками округа застрелился заместитель командира дивизии по вооружению полковник Андрей Штакал. По данным СМИ, поводом для суицида стала неудовлетворительная оценка действий полковника.

С января по апрель 2019 года Суровикин командовал группировкой войск Вооруженных сил России в Сирии. Второе пребывание на этой должности.

"Раскол" в Кремле и кадровые изменения

Накануне Владимир Путин назначил нового руководителя восточного военного округа. Его возглавил группировка Рустам Мурадов.

Также ранее в Кремле был назначен генерал-лейтенант Роман Бердников командующим Западным военным округом. Он управлял русскими войсками в Сирии.

На фоне критики мобилизации в РФ Владимир Путин готовит основу для увольнения министра обороны Сергея Шойгу. Теперь глава Кремля ищет поддержку среди силовиков, чтобы хоть как-то укрепить свои позиции.

Кроме того, Путин присвоил звание генерал-полковника главе Чечни Рамзану Кадырову. Советник Офиса президента Алексей Арестович назвал это "плевком в лицо российских офицеров".

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