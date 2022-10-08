В боях под Херсоном погиб чемпион Европы по плаванию в ластах

Еще один украинский спортсмен положил жизнь, защищая родину от российских оккупантов.
Чемпион Европы, призер чемпионата мира по плаванию в ластах Дмитрий Захарчук погиб на войне с Россией.
Об этом сообщил Спортивный комитет Украины в Facebook.
Украинский спортсмен встретил свою смерть в боях с оккупантами под Херсоном.
Захарчук был воспитанником ДЮСШ Аквалидер и имел звание Мастера спорта международного класса.
Ранее сообщалось, что фанат львовских "Карпат" Андрей Балай погиб, защищая Украину от российских оккупантов.
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