В боях под Херсоном погиб чемпион Европы по плаванию в ластах

Еще один украинский спортсмен положил жизнь, защищая родину от российских оккупантов.

Чемпион Европы, призер чемпионата мира по плаванию в ластах Дмитрий Захарчук погиб на войне с Россией.

Об этом сообщил Спортивный комитет Украины в Facebook.

Украинский спортсмен встретил свою смерть в боях с оккупантами под Херсоном.

Захарчук был воспитанником ДЮСШ Аквалидер и имел звание Мастера спорта международного класса.

Ранее сообщалось, что фанат львовских "Карпат" Андрей Балай погиб, защищая Украину от российских оккупантов.

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