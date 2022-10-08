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У боях під Херсоном загинув чемпіон Європи з плавання в ластах

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У боях під Херсоном загинув чемпіон Європи з плавання в ластах

Фото: Спортивний комітет України

Ще один український спортсмен поклав життя, захищаючи батьківщину від російських окупантів.

Чемпіон Європи, призер чемпіонату світу з плавання в ластах Дмитро Захарчук загинув на війні з Росією.

Про це повідомив Спортивний комітет України у Facebook.

Український спортсмен зустрів свою смерть у боях з окупантами під Херсоном.

Захарчук був вихованцем ДЮСШ Аквалідер та мав звання Майстра спорту міжнародного класу. 

Раніше повідомллося, що фанат львівських "Карпат" Андрій Балай загинув, боронячи Україну від російських окупантів.

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