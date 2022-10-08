В России согнали людей на странный "митинг": требуют отставки Байдена

Россияне требуют от Байдена уйти в отставку.
В Москве у посольства США в субботу, 8 октября, проходит странный "митинг": россияне требуют от президента Джо Байдена уйти в отставку, а от НАТО - вывести войска из постсоветских государств.
Об этом пишут российские средства массовой пропаганды.
Организаторами шабаша в Москве является организация "Национально-освободительное движение". Россияне пришли в американское посольство в Москве с флагами СССР и оранжево-черными.
Они обвиняют США в провоцировании ядерной войны и требуют от американского лидера уйти в отставку. От НАТО российские активисты требуют вывести войска из постсоветских государств и стран Варшавского договора.
Ядерная риторика России
Отметим, что именно российский диктатор Владимир Путин и его чиновники постоянно пугают Украину и мир ядерным терроризмом.
Президент США Джо Байден предупредил мир, что из-за поражения российский диктатор может использовать ядерное оружие, поскольку Путин считает, что проигрыш в войне может представлять опасность для его режима.
Владимир Зеленский считает, что пропагандисты начали готовить российское общество к тому, что их государство может применить ядерное оружие против Украины.
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