Байден предупредил, что мир может "столкнуться с Армагеддоном"

Президент США заявил, что мир стоит ближе всего к ядерной катастрофе за последние шестьдесят лет.

В четверг, 6 октября, президент США Джо Байден резко предупредил о реальности ядерных угроз президента России Владимира Путина, поскольку он продолжает сталкиваться с военными неудачами в Украине.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на выступление американского лидера во время благотворительного мероприятия Демократической партии в Нью-Йорке.

"Мы не сталкивались с перспективой Армагеддона со времен Кеннеди и кубинского ракетного кризиса", — сказал Джо Байден.

Как известно, впервые угроза ядерной войны между США и СССР возникла ровно 60 лет назад, в октябре 1962 года, когда американским президентом был Джон Кеннеди, а коммунистическим лидером Советского Союза – Никита Хрущев.

"У нас есть парень, которого я знаю достаточно хорошо. Он не шутит, когда говорит о потенциальном использовании тактического ядерного оружия, биологического или химического оружия, потому что его армия, можно сказать, значительно неэффективна", — подчеркнул Джо Байден в своем выступлении, имея в виду неудачи Путина в его войне в Украине.

При этом он добавил, что не предполагает возможности "легко [использовать] тактическое ядерное оружие" так, чтобы это не закончилось глобальным Армагеддоном.

"Мы пытаемся выяснить, как далеко Путин зайдет? Где он остановится? Как поведет себя, когда потеряет не только лицо, но и значительную власть?" – подчеркнул президент США.

Американские спецслужбы считают, что Путин стал воспринимать поражение в Украине как экзистенциальную угрозу своему режиму, который он ассоциирует с угрозой существования России. А это позволяет ему, согласно его мировоззрению, оправдывать использование ядерного оружия.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля в Соединенных Штатах разрабатывали планы реагирования на непредвиденные обстоятельства, в частности, ядерную угрозу.

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