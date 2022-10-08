Укрпочта анонсировала выпуск новой марки "Крымский мост на бис!"

На марке можно будет заметить несколько интересных деталей: окурок, стиральные машины, байрактар и "хлопок".

Укрпочта анонсировала выпуск почтовой марки "Крымский мост на бис!", в честь взрывов на незаконно построенном Керченском мосту. Продажа марок, тиражом 7 млн экземпляров, ожидается в ноябре.

Об этом сообщила пресс-служба Укрпочты.

"Вслед за ВСУ, которые первыми поздравили путина с 70-летием, подарив ему огненное шоу на Крымском мосту, Укрпочта объявила о своем подарке главе государства-террориста. Почтовый оператор анонсировал выпуск почтовой марки "Крымский мост на бис!" — говорится в сообщении.

В Укрпочте говорят, что не все международные политики и эксперты понимают сакральную значимость Крымского моста для России и важность его повреждения для дальнейшего хода войны в Украине. Поэтому Укрпочта решила развеять миф о "вечной связи украинского Крыма с Россией".

"Было решено для эскиза марки использовать сцену из известного фильма. Точно так же, как распространялся миф о непотопляемости парохода, так и россия выстроила миф о том, что Крымский мост – символ вечной связи украинского Крыма с россией", — объясняют в Укрпочте.

Пока известно, что тираж марок будет 7 млн экземпляров. Номинальная стоимость марки М (потому что мост), равная стоимости 18 грн за марку или 126 грн за лист из 7 марок. В марку будет выпущен конверт "Первый день", немаркированный художественный конверт и карточку.

Цей день настав: ми анонсуємо марку з мостом Опубликовано Укрпошта Суббота, 8 октября 2022 г.

Укрпочта также отметила, что помимо основного сюжета, марка содержит несколько интересных деталей и намеков: "Окурок в руках у героини, как свидетельство того, что в последнее время оккупанты очень страдают от курения в запрещенных места; легковой автомобиль оккупантов, который двигается в пропасть, теряя награбленные стиральные машины и другое добро; "случайно" пролетавший над мостом байрактар; разбитый вражеский танк, который в составе колонны переправлялся оккупантами на фронт.

Следует отметить, что автор выпуска Юрий Шаповал – украинский художник-живописец, работает в технике живописи, графики и инсталляции.

Взрыв на Крымском мосту: что известно

Утром 8 октября на Крымском мосту произошел пожар, возникший в результате взрыва. В Национальном антитеррористическом комитете РФ заявили, что на Крымском мосту взорвали грузовой автомобиль. В результате чего произошел частичный обвал двух автомобильных пролетов, но арка над судоходной частью не пострадала.

В результате российский президент-диктатор Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию из-за чрезвычайного происшествия на Крымском мосту, после чего в РФ открыли уголовное производство по факту взрыва.

Позже стало известно, что компания "Российские железные дороги" приостановила продажу билетов на поезда из и до полуострова. Все автобусные рейсы в Крым и обратно были отменены.

Кроме того, в Крыму после взрыва на мосту ограничили продажу товаров во избежание искусственного ажиотажа.

В то же время украинцы отреагировали на взрыв Керченского моста ироническими сообщениями. ТСН.ua собрал лучшие из них.

Читайте также: