Укрпошта анонсувала випуск нової марки "Кримський міст на біс!"

На марці можна буде помітити кілька цікавих деталей: недопалок, пральні машини, байрактар та "бавовну".

Укрпошта анонсувала випуск поштової марки "Кримський міст на біс!", на честь вибухів на незаконно збудованому Керченському мосту. Продаж марок, тиражем 7 млн екземплярів, очікується у листопаді.

Про це повідомила пресслужба Укрпошти.

"Вслід за ЗСУ, які першими привітали путіна з 70-річчям, подарувавши йому вогняне шоу на Кримському мосту, Укрпошта оголосила про свій подарунок очільнику держави-терориста. Поштовий оператор анонсував випуск поштової марки "Кримський міст на біс!" - йдеться у повідомленні.

В Укрпошті кажуть, що не всі міжнародні політики та експерти розуміють сакральну значущість Кримського моста для Росії та важливість його пошкодження для подальшого ходу війни в Україні. Тому Укрпошта вирішила розвіяти міф про "вічний зв’язок українського Криму з Росією".

"Було вирішено для ескізу марки використати сцену з відомого фільму. Точно так само, як ширився міф про непотоплюваність пароплаву, так і росія вибудувала міф про те, що Кримський міст – символ вічного зв’язку українського Криму з росією", - пояснюють в Укрпошті.

Наразі відомо, що тираж марок буде 7 млн екземплярів. Номінальна вартість марки М (бо міст), що дорівнює вартості 18 грн за марку або 126 грн за аркуш з 7 марок. До марки буде випущено конверт "Перший день", немаркований художній конверт та картку.

Цей день настав: ми анонсуємо марку з мостом Опубликовано Укрпошта Суббота, 8 октября 2022 г.

Укрпошта також зазначила, що окрім основного сюжету, марка містить кілька цікавих деталей і натяків: "Недопалок в руках у героїні, як свідчення того, що останнім часом окупанти дуже потерпають від куріння в заборонених місцях, легковий автомобіль окупантів, що рушив у прірву, гублячи награбовані пральні машини та інше добро, Байрактар, що "випадково" пролітав над мостом, розбитий ворожий танк, який у складі колони переправлявся окупантами на фронт.

Слід зазначити, що автор випуску Юрій Шаповал — український художник-живописець, працює у техніці живопису, графіки та інсталяції.

Вибух на Кримському мосту: що відомо

Вранці 8 жовтня на Кримському мосту сталася пожежа, яка виникла у результаті вибуху. У Національному антитерористичному комітеті РФ заявили, що на Кримському мосту підірвали вантажний автомобіль. Унаслідок чого стався частковий обвал двох автомобільних прольотів, але арка над судноплавною частиною не постраждала.

Внаслідок цього, російський президент-диктатор Володимир Путін доручив створити урядову комісію через надзвичайну подію на Кримському мосту, після чого у РФ відкрили кримінальне провадження за фактом вибуху.

Пізніше стало відомо, що компанія "Російські залізниці" призупинила продаж квитків на потяги з та до півострова. Усі автобусні рейси до Криму та назад також були скасовані.

Крім того, У Криму, після вибуху на мосту обмежили продаж товарів, щоб уникнути штучного ажіотажу.

Натомість українці відреагували на вибух Керченського мосту іронічними дописами. ТСН.ua зібрав найкращі з них.

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