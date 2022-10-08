Міноборони України про вибух на Кримському мосту: "Що на черзі, росіяни?"

У Міноборони нагадали про знищення вже двох символів російської "влади" в Криму.

Міністерство оборони України, коментуючи вибух та значне пошкодження Кримського мосту, нагадало про знищення вже двох символів окупаційної влади в тимчасово окупованому Криму.

Про це Міноборони написало у Twitter.

"Ракетний крейсер "Москва" та Керченський міст – два сумнозвісні символи російської влади в українському Криму – знищені. Що на черзі, росіяни?", - йдеться у дописі.

The guided missile cruiser Moskva and the Kerch Bridge – two notorious symbols of russian power in Ukrainian Crimea – have gone down.

What’s next in line, russkies? — Defense of Ukraine (@DefenceU) October 8, 2022

Нагадаємо, сьогодні, 8 жовтня, на Кримському мосту близько 6:00 стався потужний вибух. За попередніми даними, спалахнула нібито цистерна із паливом. Пожежа триває уже кілька годин, через що росіяни не можуть встановити масштаби руйнувань.

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