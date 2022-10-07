Байден попередив, що світ може “зіткнутися з Армагеддоном”

Президент США заявив, що світ стоїть найближче до ядерної катастрофи за останні шістдесят років.

У четвер, 6 жовтня, президент США Джо Байден різко попередив про реальність ядерних погроз президента Росії Володимира Путіна, оскільки він продовжує стикатися з військовими невдачами в Україні.

Про це повідомляє CNN з посиланням на виступ американського лідера під час благодійного заходу Демократичної партії в Нью-Йорку.

"Ми не стикалися з перспективою Армагеддону з часів Кеннеді та кубинської ракетної кризи", — сказав Джо Байден.

Як відомо, вперше загроза ядерної війни між США та СРСР виникла рівно 60 років тому, у жовтні 1962 року, коли американським президентом був Джон Кеннеді, а комуністичним лідером Радянського Союзу - Микита Хрущов.

"У нас є хлопець, якого я знаю досить добре. Він не жартує, коли говорить про потенційне використання тактичної ядерної зброї, біологічної чи хімічної зброї, тому що його армія, можна сказати, значно неефективна", - наголосив Джо Байден у своєму виступі, маючи на увазі невдачі Путіна у його війні в Україні.

При цьому він додав, що не припускає можливості "легко [використовувати] тактичну ядерну зброю" так, щоб це не закінчилося глобальним Армагеддоном.

"Ми намагаємося з’ясувати, як далеко Путін зайде? Де він зупиниться? Як поведеться, коли втратить не лише обличчя, але й значну владу?" - наголосив президент США.

Американські спецслужби вважають, що Путін став сприймати поразку в Україні як екзистенціальну загрозу своєму режиму, яку він асоціює із загрозою існування Росії. А це дозволяє йому, згідно з його світоглядом, виправдовувати використання ядерної зброї.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого у Сполучених Штатах розробляли плани реагування на непередбачені обставини, зокрема ядерну загрозу.

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