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США розробляють плани реагування на "ядерну демонстрацію" Путіна

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США розробляють плани реагування на "ядерну демонстрацію" Путіна

Фото: Associated Press

Наразі офіційні особи попереджають, що США не виявили підготовки до завдання ядерного удару.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого у Сполучених Штатах розробляли плани реагування на непередбачені обставини, зокрема ядерну загрозу.

Про це CNN повідомляє з посиланням на власні джерела, поінформовані про останні розвіддані.

США з самого початку вторгнення 24 лютого розробляли плани реагування на непередбачувані обставини, зокрема можливість того, що Путін може піти на "ядерну демонстрацію".

Розглядаються варіанти удару по Запорізькій АЕС чи підрив ядерного пристрою на великій висоті чи далеко від населених пунктів.

Водночас Росія намагається знайти шляхи, як обійти санкції та отримати необхідні для виробництва озброєння комплектувальні. Так, Кремль отримує боєприпаси та військову техніку з Іраку для своїх військових злочинів в Україні за допомогою іранських мереж контрабанди зброї.

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Дата публікації
Перегляди
271
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