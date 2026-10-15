Яким Трамп є насправді: ексречниця Білого дому зробила відверту заяву

Дональд Трамп обіймається з Керолайн Левітт / © Associated Press

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Колишня прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт відповіла на відверті запитання підписників у соцмережах. Вона розкрила подробиці про характер президента США Дональда Трампа та свої стосунки із чоловіком, старшим на 32 роки.

Про це пише Daily Mail.

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Левітт продовжує активно використовувати популярність у соцмережах після відходу з посади прессекретарки Білого дому. Кілька тижнів тому вона залишила цю посаду, а тепер регулярно публікує в Instagram для своїх 3,1 млн підписників дописи про особисте життя та повсякденні справи.

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У середу Левітт знову поспілкувалася з аудиторією у своїх Stories. Вона запропонувала підписникам поставити їй запитання, пояснивши: «Я весь день у дорозі, тож у мене є трохи вільного часу… запитуйте!»

29-річна Левітт, зокрема, поділилася особистими поглядами на стосунки та побачення, відповівши на запитання про значну різницю у віці між партнерами. Вона опублікувала фото зі своїм 61-річним чоловіком Ніколасом Річчо, який старший за Левітт на 32 роки, і написала: «Забудьте про гейтерів і слухайте своє серце!»

«Одружитися з цим чоловіком було найкращим рішенням у моєму житті. Він найкращий чоловік і батько у світі. Усі розуміють, чому ми разом, коли насправді знайомляться з ним і бачать нас разом», — розповіла Керолайн.

Левітт розповіла про характер Трампа

Також вона поділилася своїм ставленням до Трампа. Відповідаючи на запитання, чи є він «приємним і добрим», Левітт заявила: «Він найкращий бос. Люди не бачать цієї його сторони, тому що ЗМІ її не показують, але він завжди був добрим і підтримував мене, навіть після мого звільнення. Він також дуже смішний. Люблю його!»

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В одному з інших запитань Левітт попросили поділитися кар’єрними порадами для людей, які планують працювати у сфері політики. Крім того, вона розповіла про «необхідні» речі для немовлят і назвала улюблені бренди одягу, визнавши, що шопінг є її «слабкістю».

Ексречниця Білого дому також відповіла на низку запитань про материнство. Вона виховує дворічного сина Ніко та п’ятимісячну доньку Вівіану «Віві».

Розповідаючи про те, як проводить вільний час, Левітт зізналася: «У мене немає вільного часу. Як мама двох маленьких дітей, я щаслива, якщо можу спокійно прийняти душ. Але це той період життя, у якому я зараз перебуваю, і я не хотіла б нічого змінювати».

До слова, ультраправа блогерка та прихильниця Трампа Лора Лумер критично відреагувала на його дизельну угоду з Росією після нових ударів країни-агресорки, висловивши підтримку українцям. Лумер заявила, що президент РФ Володимир Путін зухвало порушив «енергетичне перемир’я» та продемонстрував повну неповагу до адміністрації Трампа і США, продовжуючи атакувати українців балістикою.

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