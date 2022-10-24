Буданов: "Кримський міст – це той символ, який буде зруйнований"

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов заявив, що Кримський міст буде зруйновано.

Про це він сказав в інтерв’ю "Українській правді".

"Можу лише сказати, що Кримський міст зазнав дуже сильних руйнувань. Цей міст – один із символів "русского мира". Крейсер "Москва" пішов на дно, Кримський міст фактично теж. Це все знаки, які говорять про те, що не так уже й довго цьому режиму залишилося", - зазначив він.

Водночас він відкинув причетність ГУР до вибуху на мосту.

"Знаєте, я ставлюся до цього не до кінця серйозно. Точно не згадаю назву, але одне з найбільших друкованих видань комуністичної партії Китаю опублікувало статтю про те, що Росія звинувачує в цьому Україну з дуже високим рівнем скепсису у цих звинуваченнях. Кримський міст – це той символ, який буде зруйнований. Коли повернеться Крим, цей міст перестане існувати. Ця транспортна артерія насправді нікому не потрібна", - додав Буданов.

Нагадаємо, вибух на Кримському мосту стався вранці 8 жовтня. За даними Росії, загинули 4 людей. СК РФ заявила, що організаторами вибуху є Кирило Буданов, співробітники військової розвідки України та її агентура. За словами президента Зеленського, Україна вибух "точно не замовляла".

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк певен: вибух влаштували самі росіяни. На його думку, вибух став наслідком протистояння між ФСБівцями та російським Міноборони.

За його інформацією, ФСБ хотіла заарештувати російських генералів, а Міноборони РФ підставило ФСБ, яке відповідало за охорону моста. За словами Подоляка, говорити про можливий путч ще зарано, але в РФ назріває конфлікт між різними силовиками.

Політичний експерт Дмитро Васильєв також певен, що міст підірвали самі росіяни. На його думку, це була диверсія Міноборони РФ проти ФСБ чи ФСБ проти Міноборони.

Як охороняли Кримський міст?

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