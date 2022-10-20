"Ми цього не замовляли": Зеленський - про вибух на Кримському мосту

Зеленський розповів західним журналістам, що Кримський міст міг стати жертвою розбірок між російськими військовими та ФСБ.

Україна не причетна до вибуху на Кримському мосту, який стався 8 жовтня 2022 року.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю CTV News.

"Ми цього точно не замовляли, наскільки мені відомо. Вони (влада в РФ. – Ред.) мають серйозні внутрішні розбіжності між військовими і їхніми спецслужбами, розвідкою. Там багато вертикалей влади. Це велика система. У Радянському Союзі це був КДБ. Сьогодні ця система складається з кількох гілок, які постійно вирішують, хто з них головний", – заявив Зеленський.

Вибух на Кримському мосту: що відомо

Нагадаємо, що вибух на Кримському мосту пролунав у суботу, 8 жовтня, близько 6 години ранку.

У РФ повідомляли про трьох загиблих внаслідок вибуху на Кримському мосту. Згодом кількість жертв, за даними росЗМІ, зросла до п’яти.

Російський диктатор Путін назвав вибухи на Кримському мосту "терактом" та звинуватив у всьому Україну.

А от радник глави Офісу президента Михайло Подоляк певен: вибух влаштували самі росіяни. На його думку, вибух став наслідком протистояння між ФСБівцями та російським Міноборони.

За його інформацією, ФСБ хотіла арештувати російських генералів, а Міноборони РФ підставило ФСБ, яке відповідало за охорону моста. За словами Подоляка, говорити про можливий путч ще зарано, але в РФ назріває конфлікт між різними силовиками.

Політичний експерт Дмитро Васильєв також певен, що міст зірвали самі росіяни. На його думку, це це була диверсія Міноборони РФ проти ФСБ, чи ФСБ проти Міноборони.