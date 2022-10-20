Експерт пояснив, чому ЗСУ не б’ють по Білорусі

Якщо Україна завдасть удару по Білорусі без оголошення війни, то стане такою ж терористкою.

Військовий експерт Петро Черник пояснив, що ЗСУ не можуть завдавати ударів по території Білорусі без оголошення війни.

Про це Черник розповів у коментарі ТСН.ua.

"Для цього треба оголошувати війну. Ми воюємо за правилами, а вони – ні. Ми оголосили, що йдемо в НАТО, тому мусимо діяти за правилами. Просто мусимо, в нас немає вибору", – зазначив військовий експерт.

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"Якщо ми вдаримо без оголошення війни, то ми одразу стаємо такими терористами, як вони. Я вам гарантую, що в Європі знайдеться безліч політиків і підкуплених Путіним, і щирих, які скажуть, що "українці – такі ж самі, як росіяни, тому хай терористи вирішують між собою свою міжусобицю. Європі з ними не по дорозі", – пояснив Черник.

Чи можуть ЗСУ бити по Білорусі: думки експертів

Військовий експерт Олег Жданов висловив думку, що Україна може завдати удару по російських військах на території Білорусі. Це станеться, якщо вони висуватимуться до держкордону. Проте ЗСУ не атакуватимуть безпосередньо територію країни.

На думку військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, Україна має завдавати ударів по Білорусі, адже має відповідати на терор з боку російських окупантів. А розташовані в РБ російські військові бази – теж елемент терору.

Нагадаємо, 11 жовтня президент Володимир Зеленський запропонував розмістити на кордоні України і Білорусі місію міжнародних спостерігачів, аби моніторити безпекову ситуацію.

Коментуючи таку ініціативу, голова МЗС Білорусі Володимир Макей заявив, що це означатиме "фактичне залучення цих третіх країн в український конфлікт", та пообіцяв вжити заходів реагування.

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