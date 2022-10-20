Эксперт объяснил, почему ВСУ не бьют по Беларуси

Если Украина нанесет удар по Беларуси без объявления войны, то станет такой же террористкой.

Военный эксперт Петр Чернык объяснил, что ВСУ не могут наносить удары по территории Беларуси без объявления войны.

Об этом Чернык рассказал в комментарии ТСН.ua.

"Для этого нужно объявлять войну. Мы воюем по правилам, а они – нет. Мы объявили, что идем в НАТО, поэтому должны действовать по правилам. Просто должны, у нас нет выбора", – отметил военный эксперт.

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"Если мы ударим без объявления войны, то мы сразу становимся такими террористами, как они. Я вам гарантирую, что в Европе найдется множество политиков и подкупленных Путиным, и искренних, которые скажут, что "украинцы – такие же, как россияне, поэтому пусть террористы решают между собой свою междоусобицу. Европе с ними не по дороге", – пояснил Чернык.

Могут ли ВСУ бить по Беларуси: мнения экспертов

Военный эксперт Олег Жданов выразил мнение, что Украина может нанести удар по российским войскам на территории Беларуси. Это произойдет, если они будут выдвигаться в госграницу. Однако ВСУ не будут атаковать непосредственно территорию страны.

По мнению военно-политического обозревателя Александра Коваленко, Украина должна наносить удары по Беларуси, ведь должна отвечать на террор со стороны российских оккупантов. А расположенные в РБ российские военные базы – тоже элемент террора.

Напомним, 11 октября президент Владимир Зеленский предложил разместить на границе Украины и Беларуси миссию международных наблюдателей, чтобы мониторить ситуацию с безопасностью.

Комментируя такую инициативу, глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил, что это будет означать "фактическое вовлечение этих третьих стран в украинский конфликт", и пообещал принять меры реагирования.

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