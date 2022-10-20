Санкции ЕС за поставку Ираном дронов России вступили в силу: фигуранты списка

Совет ЕС принял список санкций против трех граждан Ирана и одного предприятия за поставку дронов-камикадзе России.

Об этом идет речь в официальном журнале ЕС.

Санкции в отношении фигурантов уже вступили в силу.

В список санкций вошел начальник штаба Вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммад Хоссейн Багери.

ЕС включил Багери в санкционный список из-за того, что руководит военной программой беспилотных летательных аппаратов Ирана и играет основополагающую роль в оборонном сотрудничестве Ирана с Россией.

Мохаммад Хоссейн Багери также участвовал в разработке беспилотников "Мохаджер-6" и в поставках их в Россию для использования в захватнической войне против Украины.

"Таким образом, генерал-майор Мохаммад Хоссейн Багери отвечает за поддержку действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", — сообщают в ЕС.

Генерал Ходжатола Гореиши, а также руководитель отдела поставок, исследований и промышленности в Министерстве обороны и логистики вооруженных сил Ирана, отвечающий за переговоры по соглашению с РФ о поставках беспилотных летательных аппаратов иранского производства для их использования в войне против Украины – второй фигурант списка санкций.

Третьим попал под санкции ЕС командующий Аэрокосмическим корпусом гвардии исламской революции Саед Агаджани. Он руководит планированием, оснащением и обучением иранских операций с БПЛА, включающими также поставки беспилотников международным союзникам Ирана, включая РФ.

Более того, санкции введены в отношении компании-производителя беспилотников Shahed Aviation Industries.

ЕС отмечает, что компания отвечает за проектирование и разработку серии иранских беспилотных летательных аппаратов "Шахед". Беспилотники серии "Шахед" были поставлены в РФ и используются в агрессивной войне против Украины.

Санкции уже вступили в силу.