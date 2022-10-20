Санкції ЄС за постачання Іраном дронів Росії набули чинності: фігуранти списку

Рада ЄС ухвалила список санкцій проти трьох громадян Ірану та одного підприємства за постачання дронів-камікадзе Росії.

Про це йдеться в офіційному журналі ЄС.

Санкції щодо фігурантів вже набули чинності.

У список санкцій увійшов начальник штабу Збройних сил Ірану генерал-майор Мохаммад Хоссейн Багері.

ЄС включив Багері в санкційний список через те, що він керує військовою програмою безпілотних літальних апаратів Ірану і відіграє основоположну роль у оборонному співробітництві Ірану з Росією.

Мохаммад Хоссейн Багері також брав участь у розробці безпілотників "Мохаджер-6" та у постачанні їх до Росії для використання в загарбницькій війні проти України.

"Таким чином, генерал-майор Мохаммад Хоссейн Багері відповідає за підтримку дій, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України", - повідомляють у ЄС

Генерал Ходжатола Гореїші, а також керівник відділу постачання, досліджень і промисловості в Міністерстві оборони і логістики збройних сил Ірану, який відповідає за переговори щодо угоди з РФ про постачання безпілотних літальних апаратів іранського виробництва для їх використання у війні проти України - другий фігурант списку санкцій.

Третім потрапив під санкції ЄС командувач Аерокосмічного корпусу гвардії ісламської революції Саєд Агаджані. Він керує плануванням, оснащенням та навчанням іранських операцій з БПЛА, які включають також постачання безпілотників міжнародним союзникам Ірану, включаючи РФ.

Ба більше, санкції запроваджено щодо компанії-виробника безпілотників Shahed Aviation Industries.

ЄС відзначає, що компанія відповідальна за проєктування та розробку серії іранських безпілотних літальних апаратів "Шахед". Безпілотники серії "Шахед" були поставлені до РФ і використовуються в агресивній війні проти України.

Санкції вже набули чинності.