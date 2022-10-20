Зірки 1+1 Валентина Хамайко та Володимир Рабчун створили модний бренд одягу

Ведуча ранкового шоу "Сніданок. Вихідний" Валентина Хамайко, її колега, ведучий FREEДом Володимир Рабчун, а також стилістка Таня Богинич започаткували бренд одягу TAIYŌ.

В перекладі з японської мови, taiyo (太陽, читай ТА-ЙО) означає "сонце". Місія бренду – створювати якісний і зручний одяг для вільних та активних людей, повернути бізнеси в Україну, збільшити кількість робочих місць і надавати нові приводи пишатися рідною країною.

"Лише в підтримці одне одного можна вижити в цей непростий період, - вважає Валентина Хамайко. - Цей принцип є невід'ємною складовою частиною бренду TAIYŌ".

Навесні 2022 року, через війну, почали зачинятися бізнеси, зростало безробіття. Команда TAIYŌ зрозуміла, що треба об'єднуватись і потроху рухати економіку України.

"Хотілось бути корисним, допомагати, платити податки під час війни. У мене як у стиліста, було бажання працювати саме з одягом. Дуже зраділа, коли Валя і Вова підтримали мене у цьому", - каже Таня Богинич.

Володимир Рабчун, Таня Богинич, Валентина Хамайко / Фото: пресслужба каналу "1+1"

За словами Вови, ідею легко було підхопити: "Натхнення Тані передалось і нам з Валею. Цікаво було все - від творчості до благодійності".

На запуск бренду знадобилося всього три місяці. "Ми не знали, що з цього вийде, у нас не було грошей, ми просто хотіли підтримати одне одного. Це стало таким надихаючим моментом. Наші думки тепер були направлені в бренд і роботу, а новини, що пригнічували, відійшли на другий план", - додає Валя.

Наразі бренд випускає ексклюзивні колекції в обмеженій кількості (дропи). Спочатку планували шити лише жіночий одяг, але Володимир Рабчун наполіг на тому, щоб додати й чоловічу лінійку. Перший дроп складався виключно зі спортивних костюмів. Вже зараз асортимент розширився і команда активно працює над новинками.

Рекламна кампанія була на повній підтримці друзів – запросили колегу з "Плюсів" Тімура Мірошниченка разом з його дружиною Інною, а також чоловіка Валентини Хамайко – Андрія Оністрата, який зараз служить на фронті у лавах ЗСУ.

Інна Мірошниченко / Фото: пресслужба каналу "1+1"

"Ми рухаємось маленькими, але впевненими кроками, як Україна - до перемоги", - каже Валентина Хамайко.

Формується ціла TAIYŌ-спільнота. Замовлення надходять з різних куточків світу.

"Польща, Німеччина, Канада, Ізраїль, Австрія, США, Грузія, Нідерланди. Там вже носять TAIYŌ. Кожного місяця частину із заробітку донатимо на благодійність. Зараз допомагаємо "Голосу країни" разом з "Повернись живим" та dobro.ua зібрати необхідну суму у три мільйони гривень на засоби аеророзвідки для ЗСУ. Долучайтесь і ви", – закликає Володимир Рабчун.

Володимир Рабчун / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Валентина Хамайко, Таня Богинич, Інна Мірошниченко у TAIYO / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Тімур Мірошниченко / Фото: пресслужба каналу "1+1"

А якщо це замовлення у межах Києва, то самі засновники - Валя, Таня і Вова власноруч доставляють їх своїм клієнтам, яких дуже цінують.

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