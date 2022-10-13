Нужно ли Украине наносить удары по территории Беларуси: эксперт объяснил

Украина должна отвечать на террор со стороны российских оккупантов. Размещение российской военной базы на территории Беларуси – это тоже элемент террора.

Украина должна отвечать на любой террор со стороны российских оккупантов.

Об этом в интервью ТСН рассказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"Украина должна так или иначе отвечать на террор. Потому что использование беспилотников "Шахид" — это также элемент террора, на который нужно отвечать. Размещение российской военной базы на территории Беларуси, хотя, на первый взгляд, и базы ПВО, – это тоже угроза. Потому что комплексы С-300 они перенастраивают на нанесение ударов по поверхности. То есть, это законная цель для ВСУ”, — подчеркнул Александр Коваленко.

Напомним, что ВСУ обстреляли пункты управления, военную технику и скопление оккупантов.

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