Кримський міст підірвали самі росіяни: експерт пояснив, для чого це РФ

Кримський міст підірвали самі росіяни. Ця диверсія могла бути спланована спецслужбами РФ.

Про це в інтерв’ю ТСН розповів політичний експерт Дмитро Васильєв.

“Є багато різних думок, що підрив моста міг бути знизу якимось плавальним апаратом. Можливо, це була диверсія Міноборони РФ проти ФСБ, чи ФСБ проти Міноборони. Потім цим скористалися Кремль та пропагандисти. Вони проголосили, що міст був підірваний українцями і їм треба жорстоко помститися. Вони скористалися цією подією для того, щоб виправдати свої масовані обстріли”, - наголосив Дмитро Васильєв.

Нагадаємо, що росіяни не поспішають ремонтувати пошкоджений Кримський міст. За їхньою офіційною інформацією, ремонт на незаконно збудованому мості має закінчитися лише 1 липня 2023 року.

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