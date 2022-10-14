Помер Роббі Колтрейн – актор з "Гаррі Поттера", що виконав роль Геґріда

Помер шотландський актор актор Роббі Колтрейн, який виконав роль Геґріда в серіалі про Гаррі Поттера. Актора не стало 14 жовтня у віці 72 років.

Про це повідомляє Independent.ie із посиланням на агентку актора Белінду Райт.

"Мій клієнт і друг Роббі Колтрейн помер у п’ятницю, 14 жовтня. Роббі був унікальним талантом", – повідомила агентка.

"Для себе особисто я запам’ятаю його, як постійно лояльного клієнта. Крім того, що він був чудовим актором, він був криміналістично розумним, блискуче дотепним, і після 40 років, які я мала гордість називати себе його агенткою, я сумуватиму за ним", – додала Райт.

Вона додала, що в актора залишилася сестра Енні Рей, діти Спенсер, Еліс та їхня мати Рона Геммелл.

Нагадаємо, 2019 року стало відомо, що Колтрейн став прикутим до інвалідного візка. Усе через остеоартрит – захворювання, що не дозволяє людині зробити і кроку без допомоги сторонніх.

Сам актор розповідав – медики з'ясували, що його коліно фактично склалося і в ньому не залишилося хряща. Тоді Колтрейн готувався до операції по відновленню суглоба.

Що відомо про Роббі Колтрейна

Окрім акторського фаху, Роббі Колтрейн був коміком, сценаристом і продюсером. Він народився 30 березня 1950 року в Рутерглені. Навчався у престижному коледжі Гленалмонда, проте звідти його мало не вигнали через порушення дисципліни. Згодом закінчив Школу мистецтв у Глазго та педагогічний коледж "Будинок Морей".

Справжнє ім'я артиста – Ентоні Роберт Макміллан, а свій псевдонім він узяв на честь музиканта Джона Колтрейна. У кіно почав зніматися 1981 року. Крім поттеріани, він прославився за такими фільмами та серіалами, як "З пекла", "Мона Ліза", "Черниці в бігах", "Метод Крекера", "Фрейзер" та "Міські легенди".