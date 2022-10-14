Умер Робби Колтрейн – актер из "Гарри Поттера", исполнивший роль Хагрида

Умер шотландский актер актер Робби Колтрейн, исполнивший роль Хагрида в сериале о Гарри Поттере. Актера не стало 14 октября в возрасте 72 лет.

Об этом сообщает Independent.ie со ссылкой на агента актера Белинду Райт.

"Мой клиент и друг Робби Колтрейн умер в пятницу, 14 октября. Робби был уникальным талантом", – сообщила агент.

"Для себя лично я запомню его как постоянно лояльного клиента. Кроме того, что он был отличным актером, он был криминалистически умным, блестяще остроумным, и после 40 лет, которые и имела гордость называть себя его агенткой, я буду скучать по нему", – добавила Райт.

Она добавила, что у актера осталась сестра Энни Рэй, дети Спенсер, Элис и их мать Рона Хэммелл.

Напомним, в 2019 году стало известно, что Колтрейн оказался прикованным к инвалидной коляске. Все из-за остеоартрита – заболевания, которое не позволяет человеку сделать и шага без помощи посторонних.

Сам актер рассказывал – медики выяснили, что его колено фактически сложилось и в нем не осталось хряща. Тогда Колтрейн готовился к операции по восстановлению сустава.

Что известно о Робби Колтрейне

Помимо актерской профессии, Робби Колтрейна был комиком, сценаристом и продюсером. Он родился 30 марта 1950 года в Рутерглене. Он учился в престижном колледже Гленалмонда, однако оттуда его чуть не выгнали из-за нарушения дисциплины. Позже окончил Школу искусств Глазго и педагогический колледж "Дом Морей".

Настоящее имя артиста – Энтони Роберт Макмиллан, а свой псевдоним он взял в честь музыканта Джона Колтрейна. В кино начал сниматься в 1981 году. Кроме поттерианы, он прославился по таким фильмам и сериалам, как "Из ада", "Мона Лиза", "Монашки в бегах", "Метод Крекера", "Фрейзер" и "Городские легенды".