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Жена больного афазией Брюса Уиллиса показала, как выглядит актер

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Жена больного афазией Брюса Уиллиса показала, как выглядит актер

Брюс Уиллис и Эмма Хеминг / Фото: instagram.com/emmahemingwillis

Жена актера порадовала семейным контентом.

Жена больного афазией американского актера Брюса УиллисаЭмма Хеминг — показала, как проводит время со своим мужем.

В Instagram-stories возлюбленная знаменитости опубликовала трогательный снимок с Брюсом, где видно, как сейчас выглядит звезда. На фото Уиллис нежно целует в щечку Хеминг.

"Я тоже его люблю", – подписала фото счастливая Эмма.

Брюс Уиллис и Эмма Хеминг / © instagram.com/emmahemingwillis
Брюс Уиллис и Эмма Хеминг / Фото: instagram.com/emmahemingwillis

Отметим, что в марте этого года стало известно, что у легендарного голливудского актера Брюса Уиллиса диагностировали афазию — расстройство речи, которое возникает после повреждения мозга. Знаменитость из-за болезни завершил актерскую карьеру.

Напомним, Брюс Уиллис и фотомодель Эмма Хеминг поженились в марте 2009 года. Жена актера на 23 лет младше его. В браке у них родилось две дочери – Мэйбел и Эвелин.

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