Ксения Мишина насмешила снимками, где 10-летний сын примерил ее одежду

Актриса показала, какой ее сын выбрал для себя наряд.

Актриса Ксения Мишина порадовала поклонников забавным контентом.

В Instagram-stories звезда показала, как 10-летний сын примерил ее одежду. Платон надел мамины джинсы, а также ремень, и начал танцевать брейк-данс.

"Одел мои джинсы. Гангстер этот. С моим ремнем, молодец", — отметила актриса.

Сын Ксении Мишиной / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Впоследствии Ксения показала еще одно фото, где Платон надел ее вещи. На этот раз не только штаны, но и свитшот.

"Надо что-то писать об этом пацане?" – добавила актриса.

Сын Ксении Мишиной / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Отметим, что сейчас Ксения Мишина вместе с сыном Платоном находится в Киеве. Тем временем родители актрисы живут в Крыму, который сейчас оккупирован Россией. Родные люди Ксении не смогли уехать, поэтому они надеются, что полуостров как можно быстрее уволят.

Сама же Мишина тоже скучает по дому, а Платон мечтает увидеть бабушку и уехать к ней в гости.

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