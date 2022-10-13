Ксения Мишина насмешила снимками, где 10-летний сын примерил ее одежду

Актриса показала, какой ее сын выбрал для себя наряд.
Актриса Ксения Мишина порадовала поклонников забавным контентом.
В Instagram-stories звезда показала, как 10-летний сын примерил ее одежду. Платон надел мамины джинсы, а также ремень, и начал танцевать брейк-данс.
"Одел мои джинсы. Гангстер этот. С моим ремнем, молодец", — отметила актриса.
Впоследствии Ксения показала еще одно фото, где Платон надел ее вещи. На этот раз не только штаны, но и свитшот.
"Надо что-то писать об этом пацане?" – добавила актриса.
Отметим, что сейчас Ксения Мишина вместе с сыном Платоном находится в Киеве. Тем временем родители актрисы живут в Крыму, который сейчас оккупирован Россией. Родные люди Ксении не смогли уехать, поэтому они надеются, что полуостров как можно быстрее уволят.
Сама же Мишина тоже скучает по дому, а Платон мечтает увидеть бабушку и уехать к ней в гости.
Читайте также: