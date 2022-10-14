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Даниэль Салем растрогал Сеть видеопоздравлением от дочери ко Дню защитников и защитниц Украины

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Даниэль Салем растрогал Сеть видеопоздравлением от дочери ко Дню защитников и защитниц Украины

Даниэль Салем с дочерью / Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

Дочь актера и телеведущего умилила его поклонников.

Шоумен Даниэль Салем,который сейчас защищает Украину на передовой, показал трогательное видеопоздравление от дочери по случаю Дня защитников и защитниц.

В своем Instagram телеведущий поделился кадрами, на которых его дочь Санта-Луна обратилась со словами благодарности к украинским воинам и своему папе.

"Папа, поздравляю тебя с праздником защитника Украины! Люблю тебя! Всех воинов, всех защитников и защитниц с праздником! Слава Украине! Героям слава", — сказала на видео девочка.

Звездный отец ответил дочери и тоже поздравил своих собратьев с этим днем.

"Моя кровь, спасибо тебе! С праздником, братья и сестры", — написал Салем.

Напомним, на днях Салем поделился видео прямо с передовой, когда с побратимами попал под вражеский обстрел.

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