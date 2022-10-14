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Пододоляк: "Украина найдет решение, чтобы Starlink продолжил работу"

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Пододоляк: "Украина найдет решение, чтобы Starlink продолжил работу"

Украина найдет решение, чтобы Starlink продолжил работу и помогал нашим военным, в частности, на передовой.

Starlink в Украине должен продолжить работу. Решения по этому поводу сейчас прорабатываются.

Об этом на своей странице в соцсети написал советник главы ОП Михаил Подоляк.

“Давайте откровенно. Нравится это кому-нибудь или нет, но Илон Маск помог нам выстоять в наиболее критические моменты войны. Бизнес имеет право на свои стратегии. Украина найдет решение, чтобы Starlink продолжил работу. Ожидаем, что до конца переговоров компания обеспечит стабильную связь”, — подчеркнул Михаил Подоляк.

Напомним, что компания Илона Маска SpaceX в сентябре обратилась в Пентагон с просьбой взять на себя финансирование правительственного и военного использования спутниковой связи Starlink в Украине.

В соответствующем письме SpaceX сообщила, что больше не может продолжать финансирование Starlink в Украине

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