Пододоляк: "Украина найдет решение, чтобы Starlink продолжил работу"

Украина найдет решение, чтобы Starlink продолжил работу и помогал нашим военным, в частности, на передовой.
Starlink в Украине должен продолжить работу. Решения по этому поводу сейчас прорабатываются.
Об этом на своей странице в соцсети написал советник главы ОП Михаил Подоляк.
“Давайте откровенно. Нравится это кому-нибудь или нет, но Илон Маск помог нам выстоять в наиболее критические моменты войны. Бизнес имеет право на свои стратегии. Украина найдет решение, чтобы Starlink продолжил работу. Ожидаем, что до конца переговоров компания обеспечит стабильную связь”, — подчеркнул Михаил Подоляк.
Напомним, что компания Илона Маска SpaceX в сентябре обратилась в Пентагон с просьбой взять на себя финансирование правительственного и военного использования спутниковой связи Starlink в Украине.
В соответствующем письме SpaceX сообщила, что больше не может продолжать финансирование Starlink в Украине
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