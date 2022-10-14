Когда Украина получит первые комплексы NASAMS: Резников ответил

Украина в октябре получит несколько первых комплексов NASAMS, которые усилит противовоздушную оборону Украины.

Несколько первых установок зенитно-ракетного комплекса NASAMS США поставят Украине уже в этом месяце.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в эфире общенационального телемарафона.

"Есть решение США о поставках нам очень известной системы NASAMS: первых нескольких установок. Уже идет обучение наших специалистов. И они будут поставлены в этом месяце", — сказал он.

Также он сообщил, что в октябре Украина получит из Германии систему противовоздушной обороны IRIS-II.

По его словам, украинские бойцы уже завершают обучение на ней.

Напомним, министры обороны стран НАТО провели в Брюсселе шестую встречу в формате "Рамштайн", посвященную военной помощи Украине. Запад поддержало предоставление Украине систем противовоздушной и противоракетной обороны после ракетных ударов России по украинским городам и энергетической инфраструктуре.

Кроме того, правительство Германии ранее приняло решение предоставить Украине четыре зенитно-ракетных комплекса IRIS-T, первый из которых уже прибыл к месту назначения.

Также министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Лондон предоставит Украине ракеты к системе противовоздушной обороны NASAMS. Они могут сбивать крылатые ракеты, запускаемые Россией.

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