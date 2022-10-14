Резников рассказал, сколько еще дронов-камикадзе есть в российской армии

Страна-террорист планирует закупить еще несколько тысяч беспилотников в Иране.

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что у российских войск еще в арсенале примерно 300 иранских дронов "Shahed-136", который она бьет по украинским городам.

Об главе Минобороны рассказал в эфире телемарафона.

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"По нашей информации, около 300 единиц сегодня. Это цифра, которой оперируют российские военные", – сказал он.

Также Резников добавил, что страна-террорист планирует закупить еще несколько тысяч беспилотников в Иране. Удастся ли это ей — он затруднился ответить, однако заверил, что украинская армия готова к борьбе с ними.

"Мы не сидим на месте. Мы разрабатываем системы для уничтожения, подавления, потому что наши военные уже научились это делать. Мы разбираем все детали до нюансов, смотрим, какие там электронные мозги и соответственно готовим системы противодействия", — сказал Резников.

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Иранские дроны в Украине

В последнюю неделю ВС РФ активно применяет иранские на территории Украины. В частности, беспилотники нанесли удары в Белой Церкви, Запорожье, Харькове, Винницкой области и т.д. Президент Владимир Зеленский сообщал, что, по информации разведчиков, Россия заказала у Ирана 2400 дронов-камикадзе Shahed.

В командовании Воздушных сил ВСУ объяснили, что именно из-за применения БПЛА воздушные тревоги в Украине могут продолжаться дольше. Дело в том, что дроны-камикадзе долго летят и могут менять свой маршрут.

Иранские дроны-камикадзе Shahed-136 неэффективны для ударов по скоплениям войск, поэтому РФ использует их для уничтожения объектов критической инфраструктуры. Так беспилотниками стало больше, но и украинские военные сбивают их все чаще.

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