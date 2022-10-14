Резніков розповів, скільки ще дронів-камікадзе є у російської армії

Країна-терористка планує закупити ще декілька тисяч безпілотників в Ірану.

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що російська війська мають ще в арсеналі приблизно 300 іранських дронів "Shahed-136", який вона б'є по українським містам.

Про очільник Міноборони розповів в ефірі телемарафону.

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"За нашою інформацією, близько 300 одиниць сьогодні. Це цифра, якою оперують російські військові", - сказав він.

Також Резніков додав, що країна-терористка планує закупити ще декілька тисяч безпілотників в Ірану. Чи це їй вдасться - він не зміг відповісти, однак запевнив, що українська армія готова до боротьби із ними.

"Ми не сидимо на місці. Ми розробляємо системи для знищення, придушення, тому що наші військові вже навчилися це робити. Ми розбираємо всі деталі до нюансів, дивимося, які там електронні мізки, і відповідно готуємо системи протидії", - сказав Резніков.

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Іранські дрони в Україні

Протягом останнього тижня ЗС РФ активно застосовує іранські на території України. Зокрема, безпілотники завдали ударів у Білій Церкві, Запоріжжі, Харкові, у Вінницькій області тощо. Президент Володимир Зеленський повідомляв, що, за інформацією розвідників, Росія замовила в Ірану 2400 дронів-камікадзе Shahed.

У командуванні Повітряних сил ЗСУ пояснили, що саме через застосування БПЛА повітряні тривоги в Україні можуть тривати довше. Річ у тім, що дрони-камікадзе довго летять та можуть змінювати свій маршрут.

Іранські дрони-камікадзе Shahed-136 неефективні для ударів по скупченнях військ, тому РФ використовує їх для знищення об'єктів критичної інфраструктури. Атак безпілотниками побільшало, але й українські військові збивають їх все частіше.

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