Пододоляк: "Україна знайде рішення, аби Starlink продовжив роботу"

Україна знайде рішення, аби Starlink продовжив роботу та допомагав нашим військовим, зокрема на передовій.

Starlink в Україні повинен продовжити працювати. Рішення щодо цього зараз опрацьовуються.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав радник глави ОП Михайло Подоляк.

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“Давайте відверто. Подобається це комусь чи ні, але Ілон Маск допоміг нам вистояти у найбільш критичні моменти війни. Бізнес має право на власні стратегії. Україна знайде рішення, аби Starlink продовжив роботу. Очікуємо, що до кінця переговорів компанія забезпечить стабільний зв‘язок”, - наголосив Михайло Подоляк.

Нагадаємо, що компанія Ілона Маска SpaceX у вересні звернулася до Пентагону з проханням взяти на себе фінансування урядового та військового використання супутникового зв'язку Starlink в Україні.

У відповідному листі SpaceX повідомила, що більше не може продовжувати фінансування Starlink в Україні.

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