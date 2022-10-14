Пододоляк: "Україна знайде рішення, аби Starlink продовжив роботу"

Україна знайде рішення, аби Starlink продовжив роботу та допомагав нашим військовим, зокрема на передовій.
Starlink в Україні повинен продовжити працювати. Рішення щодо цього зараз опрацьовуються.
Про це на своїй сторінці в соцмережі написав радник глави ОП Михайло Подоляк.
“Давайте відверто. Подобається це комусь чи ні, але Ілон Маск допоміг нам вистояти у найбільш критичні моменти війни. Бізнес має право на власні стратегії. Україна знайде рішення, аби Starlink продовжив роботу. Очікуємо, що до кінця переговорів компанія забезпечить стабільний зв‘язок”, - наголосив Михайло Подоляк.
Нагадаємо, що компанія Ілона Маска SpaceX у вересні звернулася до Пентагону з проханням взяти на себе фінансування урядового та військового використання супутникового зв'язку Starlink в Україні.
У відповідному листі SpaceX повідомила, що більше не може продовжувати фінансування Starlink в Україні.
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