Ракетний обстріл РФ Миколаєва: загинуло 8 осіб, серед них - дитина та рятувальник

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про завершення пошукової операції у зруйнованому будинку, куди 13 жовтня влучила російська ракета. З-під завалів дістали тіла шести осіб.

Про це міський голова написав у телеграм-каналі.

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Рятувальники завершили пошукову операцію під завалами житлового будинку, куди влучила російська ракета. О 14:30 вони дістали тіло останнього загиблого. Загалом із-під завалів будинку деблоковано тіла шістьох загиблих. Таким чином, внаслідок російської атаки 13 жовтня загинуло 8 миколаївців: сім мешканців будинку та один рятувальник, який загинув на човниковій станції під час чергування", - йдеться у його дописі.

За його словами, пошкоджень через російські обстріли зазнали 4 багатоповерхівки. В одній з них, куди влучила ракета, два під’їзди аварійні.

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Що відомо про ракетний обстріл Миколаєва 13 жовтня

У ніч проти 13 жовтня російські окупантаи випустили по Миколаєву вісім ракет С-300. Одна з них влучила в житловий будинок. На місцях прильотів працювали рятувальники, які шукали під завалами людей. Коли працівники ДСНС знайшли хлопчика під завалами будинку, він ще був живим. Дитину госпіталізували та намагалися врятувати але, на жаль, хлопчик помер.

Також під завалами рятувальної човникової станції у Миколаєві, зруйнованої внаслідок російського ракетного удару 13 жовтня, знайшли тіло чоловіка.

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