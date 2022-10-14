США готують новий пакет допомоги Україні на 725 млн доларів — Reuters

Новий пакет допомоги допоможе ЗСУ вести успішний контрнаступ.
США готують новий пакет допомоги Україні. У його рамках США передадуть Україні боєприпаси і транспортні засоби на 725 мільйонів доларів.
Про це 14 жовтня повідомляє агентство Reuters з посиланням на власні джерела.
Зазначається, що до нового пакету допомоги не увійдуть протиповітряна оборона або "суттєві нові можливості". Ця допомога від США може прибути до України вже у п’ятницю (про яку саме дату йдеться - видання не зазначає).
Водночас вміст пакету і сума допомоги можуть змінитися останньої миті. Зазначається, що основною метою пакету є допомога захисникам України вести контрнаступ.
Нагадаємо, міністри оборони країн НАТО провели у Брюсселі вже шосту зустріч у форматі "Рамштайн", присвячену військовій допомозі Україні. Захід підтримав надання Україні систем протиповітряної та протиракетної оборони після ракетних ударів Росії по українських містах і енергетичній інфраструктурі. Крім того, уряд Німеччини раніше ухвалив рішення надати Україні чотири зенітно-ракетні комплекси IRIS-T, перший з яких вже прибув до місця призначення.
Читайте також:
- ППО, артилерія і танки: CNN опублікувало перелік озброєнь, наданий Україною на "Рамштайн-6"
- Президентка Європарламенту закликала надати Україні важке озброєння та оборонні системи
- "Війна ще не закінчилася, ми повинні продовжувати постачати Україні важке озброєння" - МЗС Польщі