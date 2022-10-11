Президентка Європарламенту закликала надати Україні важке озброєння та оборонні системи

Мецола наголосила, що відповідь Євросоюзу на незаконне, жорстоке та невиправдане вторгнення РФ до України "має бути непорушною, непохитною та сильною".

Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола заявила, що Україні потрібно надати важке озброєння та оборонні системи на тлі нової ескалації російської агресії.

Про це вона сказала у своєму виступі на конференції послів Євросоюзу у Брюсселі у вівторок, 11 жовтня, пише "Укрінформ".

"Відповіддю на цю ескалацію має стати наше прагнення рухатися далі та допомагати більше. Україна має бути спроможною захищати себе, і нас, якщо говорити у широкому сенсі. І на цьому більш небезпечному етапі війни вони потребують важке озброєння та оборонні системи, які дозволять їм відбити агресію", - заявила вона.

Мецола також наголосила, що розрахунок європейців на те, що шляхом втягування Росії в економічні та енергетичні зв’язки вдасться забезпечити мир, провалився.

"І єдине, що ми можемо зробити – це вивчити цей урок і зробити так, щоб цього ніколи не повторити", - додала президентка Європарламенту.

Переговори РФ та України

Більшість країн визнали, що вести переговори з країної-терористкою Росією все неможливо.

Так, голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, що неможливо вести переговори з Росією при Путіні та його послідовниках, наголосивши на масованому ракетному обстрілі РФ центру Києва та інших міст.

Вона також додала, що українську армію потрібно підготувати до зими - надати їй спорядження для холодних місяців, боєприпаси, артилерію та танки. Війна ж, яку розв’язала РФ, закінчиться лише за умови передачі матеріальної допомоги Україні.

У Туреччині ж навпаки закликають Україну та Росію сісти за стіл переговорів. Турецький міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу закликав до перемир’я між агресоркою РФ та Україною. За його словами, цей мир не повинен передбачати територіальних поступок з боку України.

Голова МЗС Дмитро Кулеба після масованих ракетних обстрілів України та проведення фейкових незаконних псевдореферендумів заперечив можливість проведення переговорів із Росією, яка тероризує мирних людей.

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