Подоляк: Виконання ультиматумів РФ лише масштабує війну

Виконання ультиматумів РФ лише масштабує війну, і аж ніяк її не зупине.

Якщо Україна та весь цивілізований світ виконає ультиматуми, які ставить російська влада, це лише масштабує війну.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав радник голови ОП Михайло Подоляк.

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“Ми не хочемо світової війни”, – каже Еммануель Макрон. Це ж каже Ілон Маск. Але точно не зупиниш варварів, роздираючи Україну. Навпаки, виконання ультиматумів РФ лише масштабує війну, зробить її безкінечною, додасть світу нестабільності. Зло треба зупинити й покарати. Час це зрозуміти”, - наголосив Михайло Подоляк.

Нагадаємо, що Путін недооцінив українців та Зеленського, а також опинився в заручниках свого успіху 2014 року і став жертвою своєї пропаганди.

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