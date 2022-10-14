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Ракетний удар по Харкову: зафіксовано мінімум чотири прильоти, лунають вибухи (відео)

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Ракетний удар по Харкову: зафіксовано мінімум чотири прильоти, лунають вибухи (відео)

Фото: ТСН.ua

На Харківщині триває повітряна тривога, залишайтесь в укриттях!

Росія вдень 14 жовтня випустила по Харкову щонайменше чотири ракети. Після цього пролунало ще кілька вибухів.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

"Чотири прильоти у Харкові", - написав він.

Голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов закликав місцевих мешканців не ігнорувати сигналів повітряної тривоги.

"До уваги жителів Харківщини: не ігноруйте сигнали тривоги! Перебувайте в укриттях. Окупанти завдають удари по Харкову!" - написав він.

Зазначимо, що вибухи в Харкові пролунали одразу після того, як закінчилася повітряна тривога. Після прильотів її оголосили ще раз.

Нагадаємо, ввечері 13 жовтня російська армія завдала удару по Харківській області. Під обстріл потрапило місто Куп'янськ. У результаті атак окупантів пошкоджено три магазини та торговий павільйон, сталися пожежі.

Як відновлюють життя на Харківщині, звідки вигнали російських окупантів - Олег Синєгубов

Як відновлюють життя на Харківщині, звідки вигнали російських окупантів - Олег Синєгубов

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Дата публікації
Перегляди
2069
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